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В деле об убийстве малыша под Киевом всплыл скандальный нюанс
5-летнего Кирилла Тлявова, который умер после стрельбы полицийских в Переяслав-Хмельницком, мог застрелить другой ребенок.
Об этом сообщил адвокат семьи погибшего Александр Щербина, пишет "Прямой". Он предположил, что защита арестованных полицейских будет подавать апелляцию и требовать изменения меры пресечения.
По словам Щербины, оружие, из которого был совершен выстрел, могло находиться в руках 14-летнего сына подозреваемого Владимира Петровца.
"Собственник помещения имел при себе оружие. Его ребенок тоже пользовался ним и совершал выстрелы. Были изъяты гильзы и патроны, оружие до сих пор не нашли. Из показаний свидетелей видно, что оно было, и из него стреляли. Более того, оружие во время проведения обыска пропало, хотя находилось во дворе", – уточнил адвокат.
Эту информацию подтвердил и прокурор. Также отмечается, что сторона защиты обвиняемых обеспокоена тем, что мальчик погиб от одного выстрела, а подозреваемых двое.
Напомним, в Киеве 4 июня Голосеевский районный суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка, Владимира Петровца и Ивана Приходько. Они свою вину отрицают.
Врачи боролись за жизнь 5-летнего Кирилла с 31 мая. В этот день во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком ребенок получил внезапное ранение в голову. Подозреваемыми в стрельбе назвали полицейских, которые во внеслужебное время стреляли по банкам.
Вместе с правоохранителями на месте стрельбы якобы находились сын Петровца со своим другом.
Источник.t.topfacts.top
Теги: Донбасс, Киев, ребенок, убийство, подозреваемый
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