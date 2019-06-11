Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Зеленский подписал указ о массовом увольнении ТОП-чиновников: стало известно, кто покинул свой пост

11.06.2019 19:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский подписал указ о массовом увольнении ТОП-чиновников: стало известно, кто покинул свой пост

Президент Владимир Зеленский устроил настоящую "чистку" и уволил глав 15 областных государственных администраций.

Об этом сообщают украинские информационные агентства со ссылкой на публикацию указов на сайте президента, передает dialog.ua.

Стало известно, что под увольнение попали председатели Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской, Одесской и Волынской ОГА. Заместитель руководителя администрации президента Руслан Рябошапка сделал заявление, согласно которому 12 областей страны в скором времени получат назначения исполняющими обязанности руководителей. Кроме того, Зеленский провел увольнения руководителей Управлений СБУ в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях.



Теги: Украина, Донбасс, увольнение, СБУ, руководство, соцсети, администрация, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх