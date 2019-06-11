Зеленский подписал указ о массовом увольнении ТОП-чиновников: стало известно, кто покинул свой пост

11.06.2019 19:51

Президент Владимир Зеленский устроил настоящую "чистку" и уволил глав 15 областных государственных администраций.

Об этом сообщают украинские информационные агентства со ссылкой на публикацию указов на сайте президента, передает dialog.ua.

Стало известно, что под увольнение попали председатели Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской, Одесской и Волынской ОГА. Заместитель руководителя администрации президента Руслан Рябошапка сделал заявление, согласно которому 12 областей страны в скором времени получат назначения исполняющими обязанности руководителей. Кроме того, Зеленский провел увольнения руководителей Управлений СБУ в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях.