Зеленский снова отменил указы Порошенко

11.06.2019 17:20

Вчера, 10 июня, президент Владимир Зеленский отменил два указа экс-президента Порошенко.

Об этом сообщается на сайте президента, передает "Диалог.UA".

24 мая, президент Владимир Зеленский отменил два указа экс-президента Петра Порошенко. В частности, указами № 358 и № 359 он отменил указы Порошенко № 217 и № 218 о назначении членами ВСП Андрея Василенко и Михаила Исакова. Также Зеленский издал указ № 357 о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для осуществления президентом Украины назначения членов Высшего совета правосудия.