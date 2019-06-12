Администрация Зеленского обратилась с предложением к Генпрокурору

12.06.2019 09:30

В Администрации президента Украины Владимира Зеленского порекомендовали генеральному прокурору Юрию Луценко обратить внимание на визиты нардепа Юрия Бойко и главы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.

Об этом в понедельник, 10 июня, сообщает издание "Бизнес.медиа" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нас удивляет, что генпрокурор Украины никак не отреагировал на то, что украинский парламентарий Юрий Бойко, а также украинский гражданин Медведчук ездили уже дважды в страну-агрессора, встречались там с представителями страны-агрессора, наибольшей государственной компании (Газпром – прим.ред), и нет абсолютно никаких правовых решений по этому поводу", - заявила на брифинге в понедельник пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Источник: https://from-ua.com