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«Благодарю заранее»: Климкин обратился к призывом к депутатам Верховной Рады
12.06.2019 08:48
Глава МИД Украины Павел Климкин призвал народных депутатов поддержать его отставку. Об этом украинский министр написал в Twitter.
Так, комментируя соответствующее представление на увольнение от президента Украины Владимира Зеленского, Климкин отметил:
«Дубль № 2. Искренне прошу депутатов поддержать мою просьбу об отставке. Как говорится, благодарю. Заранее».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, отставка, Верховная Рада, Климкин
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