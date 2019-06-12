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«Благодарю заранее»: Климкин обратился к призывом к депутатам Верховной Рады

12.06.2019 08:48
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«Благодарю заранее»: Климкин обратился к призывом к депутатам Верховной Рады

Глава МИД Украины Павел Климкин призвал народных депутатов поддержать его отставку. Об этом украинский министр написал в Twitter.

Так, комментируя соответствующее представление на увольнение от президента Украины Владимира Зеленского, Климкин отметил:

«Дубль № 2. Искренне прошу депутатов поддержать мою просьбу об отставке. Как говорится, благодарю. Заранее».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, отставка, Верховная Рада, Климкин
 
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