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Депутаты на распутье: в чем причина дезориентации украинских политиков
Украинские депутаты дезориентированы как с морально-психологической, так и с политической точки зрения. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
По словам нашего собеседника, украинские депутаты оказались в непонятной ситуации: «Сейчас непонятно: то ли надо выходить на выборы, то ли надо ждать, чем закончиться рассмотрение в Конституционном суде проблемы досрочных выборов и досрочного прекращения полномочий ВР, то ли готовиться к летним каникулам».
«Вот эта неопределенность и приводит не только к брожению умов депутатов и политического класса, но и к тому, что депутаты не могут найти себе место в буквальном и фигуральном смысле этого слова: как место в ВР, так и с морально-психологической и политической точки зрения», - добавляет аналитик.
«Все ответы даст Конституционный суд. Если указ президента не будет признан конституционным, значит, парламент продолжает свою работу и готовится к каникулам. Если же КС фактически поддержит указ президента, тогда - «да здравствуют выборы, все ушли на фронт», - резюмировал собеседник издания.
Теги: политика, Донбасс, Верховная Рада, депутаты
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