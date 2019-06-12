Год после запуска реформы образования

12.06.2019 11:48

В конце мая в Украине прозвучали последние звонки. Учебный год, который завершился, стал первым годом образовательной реформы – первоклассники учились по программам «Новой украинской школы». Что именно изменилось и какие впечатления о новой школе сложились у родителей и учителей, узнавали наши эксперты.

Самостоятельный первоклассник

По данным министерства образования, более 460 тысяч учащихся первых классов стали «пионерами» реформы образования. Уже год они отучились по совершенно новым стандартам, которые предусматривают интеграцию предметов и игровой подход к обучению. Каждый день для первоклассников начинается с утренних встреч, на которых дети обсуждают определенную тему, например, какой была дорога в школу. Такие обсуждения в кругу одноклассников развивают социальные навыки детей, умение выслушивать других и не бояться высказать свое мнение. Главная цель такого подхода – научить учеников общаться и мыслить критически.

«В школе должны не просто давать ребенку умение самореализовываться, но и справляться со сложными проблемами, радоваться жизни, защищать свое эмоциональное здоровье. Мы это начинаем с начальной школы», – отмечает министр образования Лилия Гриневич.

Психологи уверяют, что для шестилетних детей естественно учиться через игру и вовсе неестественно сидеть 45 минут, не двигаясь и не разговаривая. Благодаря новым стандартам начальной школы дети в течение урока несколько раз меняют активности, например, часть урока слушают учителя, потом обсуждают тему в группах, дальше занимаются самостоятельными проектами.

Родители первоклассников признаются, что сначала критически относились к обучению через игру, но в течение года увидели преимущества.

«Мне очень нравится подход, когда детей учат познавать мир и самостоятельно работать», – делится впечатлениями мама первоклассника Елена.

Изменение учебного процесса требует новой системы оценивания. Теперь у «первоклашек» нет дневников, вместо них – ученическое портфолио.

«В первом классе каждый учитель создает для ребенка папку – ученическое портфолио. Его формируют совершенно по-разному, это зависит уже от учителя. Например, преподаватель может складывать в это портфолио работы, которые выполняет ребенок, чтобы было видно его рост. Это делается для того, чтобы родители, открывая эту папку, видели, что ребенок умел по состоянию на начало года и на конец года», – объясняет директор Львовского лицея №66 Оксана Трущак.

Мобильность и свобода

Новая украинская школа требует нового образовательного пространства. Для его обустройства в 2018 году из государственного бюджета выделили 1,3 млрд гривен. За эти деньги провели тренинги для учителей, приобрели мультимедийную технику и одноместные парты для первоклассников.

По словам педагогов, главное преимущество новых классов – это мобильность. С легкими одноместными партами можно хоть каждый день пересаживать детей и изменять расположение мебели в комнате. Таким образом, малышей проще объединять в группы и создавать интерактивное пространство.

По стандартам «Новой украинской школы» каждый класс должен быть разделен на несколько зон. Среди них – творческие зоны, где размещены работы малышей, природные зоны, где расположены растения, игровые зоны, зоны тишины и читальные зоны, где ученики могут сидеть на мягких пуфиках и проводить время за книгой.

«Мы делаем классы удобными для учащихся. Например, сделали открытые полочки для детей, где они могут оставлять свои вещи, боксы с конструкторами LEGO и тому подобное. Почему именно открытые полки, а не закрытые шкафы? Потому что так мы реализуем правило «Уважение. Доверие. Ответственность». То есть каждый ребенок уважает свои вещи, свое место работы и место работы другого ученика. Доверие заключается в том, что эти полочки открыты. И здесь действует принцип: я не беру чужих вещей – никто не берет моих. Также у детей появляется и ответственность, потому что нужно следить за порядком на этих полочках», – рассказывает учительница Мария Киндрат.

Сами педагоги признаются, что новые учебники и парты – это только элементы реформы. Самое сложное реформировать сознание учителей, ведь они привыкли работать по-старому. Из-за увеличения интерактивной части уроков в разы осложняется работа учителя. Новый подход требует больше времени на подготовку к уроку, в частности, разработку учебных материалов. В то же время появляется больше преподавательской свободы. Ведь теперь учителям предлагают рамочную программу преподавания предмета, а учителя на ее основе могут создавать собственный план уроков.

В 2019 году реформа новой украинской школы будет продолжаться. Начальные классы получат еще 1,2 миллиарда гривен на оборудование и повышение квалификации учителей. Первый этап реформы образования завершится через три года, когда все классы начального звена (1-4 классы) начнут учиться по новым стандартам. Следующий этап реформы образования начнется 2022 году, когда прошлогодние первоклассники пойдут в пятый класс.

Источник: Центр общественного мониторинга и контроля



