Коломойский хочет "Приватбанк" обратно: появился список требований олигарха

12.06.2019 19:35

СМИ опубликовали информацию о том, что Игорь Коломойский хочет получить часть акций банка "Приватбанк".

Об этом сообщает издание The Page, передает "Диалог.UA". Ранее "ПриватБанк" нанес тяжелый удар по Коломойскому.

Так, исковое заявление компании Triantal Investments LTD, которая принадлежит Коломойскому, пополнилось новыми требованиями к ответчику, которым выступает государство Украина.

Отмечается, что в Хозяйственный суд Киева подано обращение, согласно которому Коломойский требует перечислить на счет ему и кипрской компании акции банка "Приватбанк". Напомним, до этого олигарх уверял, что не хочет больше иметь дел с банком и в его возвращении не заинтересован.

Отмечается, что судья приняла данные требования в обход процедуры.

Следующее заседание состоится 19 июня. Экономический эксперт Алексей Кущ спрогнозировал, каковы шансы Украины продолжить сотрудничество с МВФ и получить очередной транш, учитывая напряженную ситуацию с "ПриватБанком" и Игорем Коломойским.