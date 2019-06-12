- Мы на это точно не пойдем: у Вакарчука сделали важное заявление21:00
- «Пушилин, беги уже сегодня!»: бойцам ВСУ осталось всего сто метров до Донецка – пресс-офицер20:45
- Украинцев предупредили о приближении шквального ветра с грозами20:30
- Участникам АТО и активистам Революции достоинства дадут жилье20:16
- Зеленский совершит второй визит в Европу: стали известны подробности20:00
- Коломойский хочет "Приватбанк" обратно: появился список требований олигарха19:35
- Список кандидатов в нардепы от партии "Слуга народа" начал редеть19:16
- Зеленский и его команда внесут изменения в Конституцию Украины – Стефанчук19:01
- Зеленский провел встречу с главой ЕБРР18:44
- Герус одумался и оправдался за неуместное заявление о тарифах: «Неудачная тема для шуток»18:30
Мы на это точно не пойдем: у Вакарчука сделали важное заявление
Партия "Голос" точно не будет консолидироваться с политсилами, которые имеют пророссийское направление и считают, что с террористами на Востоке нужно вести переговоры.
Ярослав Юрчишин заместитель лидера партии "Голос" рассказал, что о формировании коалиции говорить пока рано, но они точно не будут сотрудничать с пророссийскими партиями. Сообщил об этом в эфире "24канала".
По его словам, чтобы планировать создание коалиции, нужно сначала победить на выборах. В то же время он убежден, что "Голос" пройдет в парламент.
Также политик заявил, что партия точно не будет консолидироваться с политсилами, которые имеют пророссийское направление и считают, что с террористами на Востоке нужно вести переговоры.
"Мы точно не будем консолидироваться с теми политическими силами, которые имеют пророссийский направление" - сказал представитель.
В конце добавил, что для формирования коалиции сначала необходимо понимать предложения тех политических сил, что попадут в парламент.
Источник: https://from-ua.com
Теги: политика, Донбасс, Вакарчук, заявление
- «Скоро вы узнаете больше»: Вакарчук подтвердил намерения идти в политику
- Украинцы разгневаны: Вакарчук случайно засветил своего «хозяина»
- Вакарчук написал о лицемерии политиков
- Вакарчук объявит о походе в политику и представит свою команду – СМИ назвали дату
- Андрей Клюев: в Украине сложился наиболее благоприятный инвестиционный климат
- В Донецке депутатам-мажоритарщикам предложили лишить коллег льгот
- «Пушилин, беги уже сегодня!»: бойцам ВСУ осталось всего сто метров до Донецка – пресс-офицер20:45
- Журналист: ВСУ серьезно продвинулись к оккупированному Донецку16:31
- Под Дебальцево заметили новейшую военную технику из России16:00
- Бригада ВСУ мощным броском продвинулась к Донецку в районе Марьинки и заняла новые позиции 14:46
- Киев сделал большое предложение Москве по пленным: "Это добрая воля Зеленского"10:40
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган 10:20
- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»08:00
- Гиркин пригрозил повесить за правду друга главаря «ДНР» Дениса Пушилина22:30
- Нардеп готов отправиться в ОРДЛО, чтобы участвовать в мирных переговорах22:01
- Боевики «ДНР» и российские оккупанты глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ21:36
- Мы на это точно не пойдем: у Вакарчука сделали важное заявление21:00
- «Пушилин, беги уже сегодня!»: бойцам ВСУ осталось всего сто метров до Донецка – пресс-офицер20:45
- Украинцев предупредили о приближении шквального ветра с грозами20:30
- Участникам АТО и активистам Революции достоинства дадут жилье20:16
- Зеленский совершит второй визит в Европу: стали известны подробности20:00
- Коломойский хочет "Приватбанк" обратно: появился список требований олигарха19:35
- Список кандидатов в нардепы от партии "Слуга народа" начал редеть19:16
- Зеленский и его команда внесут изменения в Конституцию Украины – Стефанчук19:01
- Зеленский провел встречу с главой ЕБРР18:44
- Герус одумался и оправдался за неуместное заявление о тарифах: «Неудачная тема для шуток»18:30
- В Украине запретили еще один антисептик17:15
- Медики рассказали, когда и сколько можно есть клубники16:48
- Как справиться с плохим самочувствием в жару15:00
- Год после запуска реформы образования11:48
- Квадрокоптеры будут спасать сердечников11:30
- От бюрократии – к человеку. Стали ли украинские реанимации открытыми?11:00
- Семнадцать любопытных трюков о том, как перехитрить наш организм10:02
- Как правильно хранить клубнику09:00
- Врачи рассказали, как пережить экстремальную жару08:15
- Тысячам водителей "диагноз" грозит запретом на вождение: что происходит07:32
- Миллионам украинцев запретят ездить за рулем: детали скандального закона
- Кто идет от Зеленского в Раду: опубликован список партии Слуга народа
- Под Горловкой гремят мощные взрывы: боевики пошли на прорыв и устроили огненный ад
- Офигеть! Совсем угробили", - произошедшее в "ДНР" поразило соцсети
- Причина смерти известного боевика "ЛНР" Спичака: в Сеть попали постыдные подробности
- Секреты Viber, о которых многие даже не слышали
- Слишком много намеков, или как Медведчук хочет уничтожить Украину изнутри – политолог
- Зеленский готовится помиловать еще одного предателя Украины для Москвы - будет обмен
- СНБО срочное собрался на совещание: «большая угроза стране»
- В деле об убийстве малыша под Киевом всплыл скандальный нюанс