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От бюрократии – к человеку. Стали ли украинские реанимации открытыми?
Три года назад Министерство здравоохранения официально разрешило посещать пациентов в реанимации. Родные и друзья могут беспрепятственно находиться рядом с больным. Впрочем, статистика свидетельствует, что большинство из тех, кто сталкивается с реанимацией, не знают о своих законных правах. Что нужно знать о посещении реанимации, рассказывает Центр общественного мониторинга и контроля.
Как за рубежом
В июне 2016 года система украинского здравоохранения лишилась еще одного пережитка советского союза. Минздрав утвердил постановление, которое позволило допуск посетителей к пациентам, которые находятся на стационарном лечении в отделении интенсивной терапии (ОИТ). В частности, ведомство предписало медучреждениям «обеспечить пациентам, которые находятся на лечении в ОИТ, право на допуск к ним посетителей 24 часа в сутки в любой день недели». При этом посещать пациентов могут не только родственники. Одновременно могут находиться не более двух посетителей. Большее количество лиц может быть только с согласия врача.
Такая практика широко распространена за рубежом, и ее положительное влияние на выздоровление пациентов доказано клиническими исследованиями. В частности, совместное пребывание пациента и родных в палате интенсивной терапии рекомендуется медпротоколамы Великобритании, Италии и США.
«В развитых странах пребывание близких пациентов в отделениях интенсивной терапии – обычная практика. Конечно, есть четко прописанные правила, которые нельзя нарушать. Если их соблюдать – это вовсе не мешает врачам в работе, а пациенту помогает выздороветь. Это пример пациенто-ориентированной медицины, к которой мы стремимся в Украине», – убеждена и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
Впрочем, даже через три года после снятия запрета на посещение пациентов ОИТ врачи часто практикуют советский подход, когда дверь реанимации закрыта, а пациент не знает деталей своего лечения. Проведенное в феврале исследование общественной организации «горизонтали» и агентства Info Sapiens показывает, что половина украинцев до сих пор не знает, что имеет право посещать родственников в реанимации. Лишь 21% опрошенных могли беспрепятственно быть у пациента в любое время суток. В то же время 30% должны были сначала получить согласие врача или медсестры, а 28% – могли попасть к пациенту в реанимации только в установленные часы. При этом 10% респондентов рассказали, что боролись за свое право на визит.
Верховная Рада против
Параллельно с приказом Минздрава был разработан законопроект о допуске членов семьи, опекуна, попечителя к пациенту в отделении реанимации и интенсивной терапии. Однако Комитет здравоохранения Верховной Рады его не поддержал, и проект в стенах парламента не рассматривался. Председатель комитета Ольга Богомолец заявила тогда, что такое решение комитет принял, «именно понимая опасность для работы и жизни врачей и здоровья других пациентов, которую может создать неконтролируемый доступ неподготовленных родственников в отделение, где каждая секунда работы врача является золотой».
Часть врачей также опираются инициативе МЗ, упорно отстаивая «закрытые реанимации». Аргументы медиков сводятся к одному: посетители могут мешать медперсоналу или занести инфекцию.
Активисты взамен отмечают, что причина такой позиции врачей и комитета ВР – страх прозрачности в медицине и конфронтация между министерством и депутатами.
«Врачам неудобно, когда открытый доступ к реанимации: нельзя скрыть врачебную ошибку, спекулировать с лекарствами», – считает общественный активист Александр Равчев.
В то же время в Украине есть много положительных примеров совместного пребывания пациентов и их родственников в ОИТ. Например, в детской больнице «Охматдет» родители помогают медикам ухаживать за больными и даже проводить медицинские процедуры.
«Врач с родителями должен быть в постоянном контакте, это должна быть единая команда. Не надо делать что-то за закрытыми дверями», – считает заведующая ОИТ больницы «Охматдет» Наталья Карпенко.
Правила доступа
МОЗ предостерегает от визитов в реанимации, если посетители плохо себя чувствуют, простужены, находятся под действием алкоголя или наркотиков. В ведомстве рекомендуют иметь при себе жидкость для дезинфекции рук и пользоваться ею до и во время визита.
Ни в коем случае нельзя трогать аппаратуру, к которой подключены пациенте. Также в реанимационной палате нельзя громко разговаривать, пользоваться мобильным, фотографировать других пациентов и тому подобное.
Ведомство призывает прислушиваться к инструкциям и просьбам персонала интенсивной терапии, чтобы не препятствовать работе медиков. В частности, не нужно противиться, если врач или медсестра просят выйти из палаты для проведения манипуляций с пациентом.
Если реанимация «закрыта»
В Министерстве здравоохранения разработали инструкцию на случай, если врачи не пускают родственников к пациенту в реанимации. В частности, ведомство советует не конфликтовать с персоналом, а объяснить дежурному врачу, что он нарушает приказ Минздрава №592 от 15.06.2016. Если ссылка на приказ не помогает, нужно написать заявление на имя главного врача или исполняющего его обязанности в двух экземплярах. Заявление следует зарегистрировать у секретаря, оставив себе копию. Руководитель учреждения должен ответить на него в течение суток.
Если врачи и дальше отказывают в доступе к пациенту в реанимации, можно обратиться на региональную горячую линию Минздрава. Также можно отправить письменную жалобу в департамент здравоохранения региональной администрации, указав город, название больницы и фамилию главного врача.
Если ни один из перечисленных способов не работает, посетители имеют право вызвать полицию, чтобы составить протокол. Подробная информация о правах и обязанностях посетителей реанимации, а также ответы на часто задаваемые вопросы можно найти на сайте reanimation.in.ua.
Активисты призывают распространять информацию об «открытых реанимациях», ведь опыт врачей показывает, что поддержка родных в реанимации помогает больным бороться за жизнь.
Источник: Центр общественного мониторинга и контроля
Теги: Донбасс, здоровье, реанимация, бюрократия, медицина
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