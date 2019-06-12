Порошенко предрекли провал на выборах: «пролетит мимо Рады», фатальный прогноз

12.06.2019 12:20

Петр Порошенко рискует пролететь мимо Верховной Рады со своей «новой» политической партией

Об этом в комментарии журналистам рассказал политический эксперт Андрей Вигиринский, передает портал 24.

По его словам, в «Европейской Солидарности», кроме названия, больше ничего нового нет: ни в списках, ни в тезисах.

Именно поэтому якобы «новая» партия пятого президента Украины Петра Порошенко рискует проиграть на досрочных парламентских выборах и пролететь мимо Верховной Рады.

При этом, как утверждает эксперт Вигиринский, информационное и административное давление Петра Порошенко на избирателя иссякло. Публичная позиция пятого президента Украины мало чем отличается от его риторики в рамках президентской кампании. А это, по мнению аналитика, и является главным минусом «Европейской Солидарности».

«На электоральном поле «Европейской Солидарности» теперь работает «Голос» Вакарчука, объединенные националисты, «Сила и честь» Смешко. Откололся Гройсман и Кличко. Рейтинг партии Порошенко в пределах 7-8%. Но по степени набора оборотов партиями-альтернативами «Европейской солидарности» ее рейтинг будет снижаться», — подчеркнул Вигиринский.

Также, по мнению политического эксперта, на «Европейскую Солидарность» негативно влияют действия Верховной Рады текущего созыва, Генеральной прокуратуры, которую продолжает возглавлять Луценко. В результате, согласно последним прогнозам, политическая партия Петра Порошенко на досрочных выборах в Раду может набрать 3-4% голосов.

Ранее мы сообщали о том, что Порошенко сорвал первый триумф президента Зеленского. 11 июня Конституционный суд начал открытую часть рассмотрения конституционности президентского указа. Речь идет о документе, которым гарант распорядился досрочно прекратить полномочия Верховной Рады 8 созыва.

Дело рассматривает глава Конституционного суда Наталья Шаптала, судьей-докладчиком выбрали Виктора Кривенко. Руководитель органа отметила, что на заседании присутствуют 17 судей КС, кворум есть. Украинцев же возмутила попытка Петра Порошенко насолить новому президенту Владимиру Зеленскому.