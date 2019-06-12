Президент назначил Абромавичуса членом совета «Укроборопрома»

12.06.2019 14:17

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса членом наблюдательного совета «Укроборонпром».

Такую информацию обнародовала пресс-служба АП.

Сообщается, что такое решение было принято «в связи с окончанием срока полномочий членов наблюдательного совета Я. Скалько, И. Черкасского».

Источник: https://donpress.com