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Прогноз с самого верха: Посадят ли Порошенко?
Генеральное бюро расследований открыло уголовные разбирательства против экс-президента Петра Порошенко. В ГБР считают, что бывший глава страны совершил противозаконные действия сразу по трем статьям уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает Главред.
Так предполагается, что Порошенко причастен к незаконным действиям. В частности Порошенко обвиняют в свержении конституционного строя, захвате государственной власти, государственной измене, превышении военным должностным лицом своих полномочий.
Астролог Влад Росс рассказал, чем закончится разбирательство для бывшего гаранта.
Так, астролог считает, что если Петр Порошенко станет депутатом Верховной Рады и получит неприкосновенность, то сможет избежать наказания. Также астролог отметил, что Петру Порошенко могут потрепать нервы те, кто жаждет мести за его действия при власти. Росс не исключает, что в связи с этим Порошенко может покинуть страну, но не на долго.
После этого астролог объяснил, что нельзя забывать о том, что Петр Порошенко обладает талантом договариваться с кем угодно и о чем угодно. Вероятнее всего он может отдать часть своих капиталов или бизнеса, чтобы избежать уголовного преследования. Так как в гороскопе Порошенко сейчас нет указаний на то, что его посадят в тюрьму.
Теги: политика, Донбасс, президент, тюрьма, суд, Порошенко
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