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Северные границы Украины будет защищать новый танковый батальон

12.06.2019 17:48
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Северные границы Украины будет защищать новый танковый батальон

Северные границы Украины будет защищать отдельный танковый батальон. Об рассказали в пресс-службе оперативного командования «Север».

Сообщается, что в поселке городского типа Гончаровское Черниговской области будет сформирован 12 отдельный танковый батальон оперативного командования «Север».

Новая воинская часть является абсолютно самостоятельным подразделением и не входит в состав 1-ой отдельной танковой Северской бригады. Она будет сформирована исключительно из военнослужащих военной службы по контракту.

В настоящее время подразделение продолжает получать боевую технику, вооружение и военно-материальные запасы. В пресс-службе отметили, что уже в этом году в поселке Гончаровское будет открыто 3 общежития улучшенного типа для украинских военных.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, граница, защита, танки
 
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