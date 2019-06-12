Социологи выяснили "премьерские" предпочтения украинцев

12.06.2019 12:30

12,9% опрошенных избирателей хотят видеть в кресле премьер-министра Украины Юрия Бойко, 11,3% - Юлию Тимошенко, 8,1% - Игоря Смешко, сообщает ESPRESO.TV.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 26 мая по 7 июня.

Вопрос к респондентам звучал так: "Сейчас обсуждаются различные варианты, кто может стать премьером после проведения выборов в Верховную Раду. Среди деятелей из списка, кого бы Вы лично хотели видеть Главой Правительства - Премьер-министром после президентских выборов".

Ответы распределились следующим образом:

Бойко Юрий - 12,9%; Тимошенко Юлия - 11,3%; Смешко Игорь - 8,1%; Гройсман Владимир - 7,7%; Гриценко Анатолий - 4%; Порошенко Петр - 2,6%; Садовый Андрей - 2,6%; Яценюк Арсений - 2,2%; Шевченко Александр - 2%; Тарута Сергей - 1,4%; Данилюк Александр - 1%.

Еще 36% респондентов отметили, что им трудно ответить, 3,5% отказались отвечать.