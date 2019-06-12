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Список кандидатов в нардепы от партии "Слуга народа" начал редеть
Партия "Слуга народа" исключила из своего списка кандидатов в народные депутаты Ирину Панченко, кроме того Дмитрий Спивак и Вадим Гутцайт решили не баллотироваться. Об этом говорится в сообщении политсилы "Слуга народа" на официальной странице в Facebook, передает УНН.
"Постпраймериз еще не начались, а изменения в списке уже состоялись. После дополнительной проверки Панченко Ирина Сергеевна, №73 выбыла из 100 претендентов в избирательный список", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным политсилы, Спивак Дмитрий Павлович №33 и Вадим Маркович Гутцайт № 81 решили не баллотироваться на этих выборах и не будут включены в окончательный список партии.
В сообщении также отмечается, что результаты постпраймериз украинцы узнают после следующего этапа съезда партии в июле.
Как сообщалось ранее, партия "Слуга народа" огласила список кандидатов на выборах в ВР.
Теги: Донбасс, выборы, Верховная Рада, кандидаты, Слуга народа
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