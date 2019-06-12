Лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко заявила о том, что планируемый Порошенко реванш разрушит Украину, передают "Акценты".

Тимошенко настаивает, что бывший президент заинтересован только в деньгах, а не в благополучии страны: “Если он пройдет в Раду, он начнет мстить Украине”. Об этом она сообщила на съезде партии 10 июня 2019 года.

Также Тимошенко подчеркивает, что Порошенко – это прекрасный актер, который всегда играл в патриотизм и лицемерие. А на самом деле, он скупил государственные заводы и предприятия за копейки, и за последние 5 лет обогатился на войне и нищете простых людей. И при этом, продолжает доказывать, что он любит Украину.

Кроме этого, Тимошенко рассказала, как видит состав следующей парламентской коалиции. По ее мнению, это “Батькивщина”, “Слуга народа” и “Голос” Вакарчука. Такой союз не пропустит старых политиков, которые стали причиной падения экономики и расцвета коррупции. Тимошенко заявила, что готова инициировать объединение сил и предложить “будущим союзникам” поддержку ради будущего Украины.