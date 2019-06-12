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Участникам АТО и активистам Революции достоинства дадут жилье
Участники АТО, воины-интернационалисты и активисты Революции достоинства получат бесплатные квартиры от государства. Такое решение было одобрено на сегодняшнем заседании правительства.
В целом для данных категорий планируют приобрести около 500 квартир. В правительстве уточнили, что 25 млн грн пойдут на закупку 24 квартир, которые получат переселенцы-участники АТО. 200 млн грн потратят на 156 квартир для участников боевых действий на территории других государств.
Кроме того, 279 квартир за 305 млн грн купят для украинских воинов, погибших в АТО и лиц, ставших инвалидами в результате боевых действий. В то же время, 24 млн грн выделят на покупку квартир активистам, принимавшим участие в Революции достоинства и получившим инвалидность.
Ссредства будут выделены непосредственно соответствующим категориям граждан или их семьям для дальнейшей самостоятельной покупки жилья.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, квартира, АТО, Революция Достоинства
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