- Украина и Россия создадут группу по освобождению заключенных12:37
- Социологи выяснили "премьерские" предпочтения украинцев12:30
- Порошенко предрекли провал на выборах: «пролетит мимо Рады», фатальный прогноз12:20
- Депутаты на распутье: в чем причина дезориентации украинских политиков12:04
- Год после запуска реформы образования11:48
- Климкин разрушил миф о вступлении в ЕС: «украинцам нарассказывали сказок»11:15
- От бюрократии – к человеку. Стали ли украинские реанимации открытыми?11:00
- Киев сделал большое предложение Москве по пленным: "Это добрая воля Зеленского"10:40
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган 10:20
- В Раде зарегистрировали альтернативный законопроект о незаконном обогащении09:45
Украина и Россия создадут группу по освобождению заключенных
Обсудсмены провели переговоры.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обсудила с российским омбудсменом Татьяной Москальковой возможность освобождения всех украинцев, заключенных в России, и россиян, которые находятся в тюрьмах в Украине. Об этом во вторник, 11 июня, Людмила Денисова рассказала на своей странице в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
«В Москве встретилась с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москалькова. Мы обсудили вопросы возможного освобождения граждан Украины, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях на территории Российской Федерации, а также граждан РФ, содержащихся в таких учреждениях Украины. Я отметила, что Президент Украины Владимир Зеленский имеет добрую волю освободить всех», — написала омбудсмен.
Источник: https://hronika.info
Теги: Украина, Россия, Донбасс, обмен, освобождение, заключенные
- Путин связал освобождение Савченко с надеждами на "уменьшение противостояния на Донбассе"
- Киев обменял российского генерала на украинского военного
- Мнение эксперта: Путина ждет очередное поражение. Штаты не обменяют Украину на Сирию
- Некоторые украинские политики "ставят целью передать России или сепаратистам часть нашей территории" - Порошенко
- Фейгин: Перспективы обмена политзаключенных в России плохи
- Медведчук продолжит вести переговоры по освобождению украинских моряков
- Киев сделал большое предложение Москве по пленным: "Это добрая воля Зеленского"10:40
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган 10:20
- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»08:00
- Гиркин пригрозил повесить за правду друга главаря «ДНР» Дениса Пушилина22:30
- Нардеп готов отправиться в ОРДЛО, чтобы участвовать в мирных переговорах22:01
- Боевики «ДНР» и российские оккупанты глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ21:36
- В ОРДЛО усилили подготовку «командиров» подразделений НВФ21:09
- Вадим Новинский: Ради переговоров я готов ехать в Донецк и Луганск20:19
- Боевики «ЛДНР» получили распоряжение не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ к границе РФ18:32
- В зоне ООС с начала суток ранен один боец ВСУ18:01
- Украина и Россия создадут группу по освобождению заключенных12:37
- Социологи выяснили "премьерские" предпочтения украинцев12:30
- Порошенко предрекли провал на выборах: «пролетит мимо Рады», фатальный прогноз12:20
- Депутаты на распутье: в чем причина дезориентации украинских политиков12:04
- Дмитрий Нагиев станет новым Остапом Бендером11:55
- Год после запуска реформы образования11:48
- Квадрокоптеры будут спасать сердечников11:30
- Климкин разрушил миф о вступлении в ЕС: «украинцам нарассказывали сказок»11:15
- От бюрократии – к человеку. Стали ли украинские реанимации открытыми?11:00
- Киев сделал большое предложение Москве по пленным: "Это добрая воля Зеленского"10:40
- Год после запуска реформы образования11:48
- Квадрокоптеры будут спасать сердечников11:30
- От бюрократии – к человеку. Стали ли украинские реанимации открытыми?11:00
- Семнадцать любопытных трюков о том, как перехитрить наш организм10:02
- Как правильно хранить клубнику09:00
- Врачи рассказали, как пережить экстремальную жару08:15
- Тысячам водителей "диагноз" грозит запретом на вождение: что происходит07:32
- Медики объяснили, как включенный свет во время сна влияет на вес07:10
- Гороскоп на 12 червня 2019: кому завтра не пощастить21:26
- Названы знаки Зодиака, призвание которых — раздражать19:24
- Миллионам украинцев запретят ездить за рулем: детали скандального закона
- Кто идет от Зеленского в Раду: опубликован список партии Слуга народа
- Под Горловкой гремят мощные взрывы: боевики пошли на прорыв и устроили огненный ад
- Офигеть! Совсем угробили", - произошедшее в "ДНР" поразило соцсети
- Причина смерти известного боевика "ЛНР" Спичака: в Сеть попали постыдные подробности
- Секреты Viber, о которых многие даже не слышали
- Слишком много намеков, или как Медведчук хочет уничтожить Украину изнутри – политолог
- Зеленский готовится помиловать еще одного предателя Украины для Москвы - будет обмен
- СНБО срочное собрался на совещание: «большая угроза стране»
- Зеленский экстренно обратился к украинцам, все изменится уже завтра: «впервые в истории»