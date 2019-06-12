Украина сможет получить кредит от МВФ еще в этом году, если в сентябре будет сформирован новый Кабмин - Нацбанк

12.06.2019 09:16

В Национальном банке сообщили, что Украина может получить очередной кредит от МВФ еще до конца текущего года. Такой вариант станет реальностью при условии, что уже в сентябре получится сформировать новый остав Кабинета министров, сообщает replyua.net.



Екатерина Рожкова объяснила в интервью журналистам информагентства Reuters, когда Украина получит очередной кредит от МВФ. По словам замглавы Нацбанка, Фонд может выделить Киеву следующий транш еще до конца текущего года. Однако на кредит Украина может рассчитывать лишь при условии, что в сентябре будет сформирован новый состав Кабинета министров.



По словам Рожковой, в НБУ данный сценарий считают оптимистичным. В случае если новое правительство в Украине появится в сентябре, то страна может получить от МВФ финансовую помощь в размере 1,3 миллиарда долларов. Одновременно с этим замглавы НБУ напомнила, что именно на текущий год приходятся пиковые выплаты по госдолгу, и это будет весьма напряженный период. Поэтому сотрудничество с Фондом по-прежнему имеет важное значение для Киева, поскольку позволит нарастить международные резервы Нацбанка до 21 миллиарда долларов. Читайте также: Нынешняя учетная ставка НБУ является слишком высокой - Данилишин.