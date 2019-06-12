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Украинцам уже начисляют пеню за ЖКХ: сколько придется выложить

12.06.2019 08:30
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Украинцам уже начисляют пеню за ЖКХ: сколько придется выложить

В Украине с 10 июня 2019 года начинают начислять пеню за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.

Такие штрафные санкции предусмотрены законом №2189-VIII "О жилищно-коммунальные услуги", новая редакция которого вступила в силу с 1 мая 2019 года.

Принят закон обязывает каждого должника платить пеню за просрочку коммунальных платежей. В случае задержки субсидии или невыплаты заработной платы пеня не начисляется.

Предельный размер пени – 0,1% долга за каждый день просрочки. Пеню будут начислять за каждый день, начиная с 20-го числа. Размер пени будет насчитывать сам поставщик. Общий размер пени не должен составлять более 100% долга.

Такая санкция может ощутимо задеть крупных должников. При небольшом "минусе" и коротких сроках просрочки пеня будет иметь символический размер.

Пеня начисляется за долги, которые образовались с 1 мая 2019 года.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, ЖКХ, коммунальные услуги, пеня
 
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