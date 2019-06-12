«В столице опять услышат стук касок»: горняки предъявили властям ультиматум

12.06.2019 17:30

Если власти в ближайшее время не решат проблемы с накопившейся задолженностью по заработной плате, шахтеры со всех областей Украины проведут в Киеве массовые акции протеста. Как передает replyua.net со ссылкой на «Українські новини», об этом заявил гендиректор Национальной угольной компании Виталий Довгаль.



В том числе, он напомнил, что только до конца сегодняшнего дня львовских шахт дают правительству, президенту и министерству энергетики и угольной промышленности время на решение проблемы с долгами по зарплате. Если этого не произойдет, колонна из западной Украины отправится на Киев для проведения акций протеста из-за невыплаты зарплат. Не лучше ситуация на Донбассе, поэтому не исключено, что если проблема не решится, то аналогичное решение может быть принято и там.



Со слов Довгаля, горняки не исключают и радикальные действия. «Поэтому наше обращение к главе государства, правительству, министерству энергетики и угля: либо вы выполняете данные обещания – либо столица снова услышит стук шахтерских касок», - добавил он.