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В Украине запретили еще один антисептик

12.06.2019 17:15
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В Украине запретили еще один антисептик

В Украине временно запретили лекарственное средство "Етилосепт". Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Гослекслужбы.

"Временно запрещаю реализацию и применение лекарственного средства "Етилосепт" 70, раствор 70% по 100 мл, серии 010119, производства ЗАО" Биолек "Украина, до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками", - говорится в документе.

Справка: "Етилосепт" - раствор для наружного применения. Относится к антисептическим и дезинфицирующим средствам.

Как сообщалось ранее, в Украине запретили антибиотик из-за летального случая.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, запрет, антисептик
 
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