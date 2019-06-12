В Украине запретили еще один антисептик

12.06.2019 17:15

В Украине временно запретили лекарственное средство "Етилосепт". Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Гослекслужбы.

"Временно запрещаю реализацию и применение лекарственного средства "Етилосепт" 70, раствор 70% по 100 мл, серии 010119, производства ЗАО" Биолек "Украина, до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками", - говорится в документе.

Справка: "Етилосепт" - раствор для наружного применения. Относится к антисептическим и дезинфицирующим средствам.

Как сообщалось ранее, в Украине запретили антибиотик из-за летального случая.

Источник: https://from-ua.com