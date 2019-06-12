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Взлетит ли коммуналка в Украине: Найем предупредил о последствиях войны Коломойского и Ахметова
Народный депутат Украины Мустафа Найем проанализировал продолжающийся конфликт интересов олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметов, сделав выводы по перспективам роста цен в стране.
Отложения энергорынка может стать отличной дубинкой для принуждения к миру компаний Рината Ахметова, а также привести к господству Коломойского. Тем временем продолжается олигархическая война Игоря Коломойского и Рината Ахметова, пишет "НВ".
В Парламент внесен неотложный законопроект Владимира Зеленского о переносе перехода к новой модели рынка электроэнергии в год - с 1 июля 2019 на 1 июля 2020 года. Суть вопроса в следующем.
На данный момент цена на электроэнергию регулируется неконституционным органом — НКРЕКП, который ранее полностью контролировала администрация Петра Порошенко. В случае перехода к свободному рынку эта цена будет устанавливаться самим рынком, с учетом мировой конъюнктуры, спроса и предложения.
При этом сегодня от 70% до 80% рынка электроэнергии контролируют две структуры — частная компания Рината Ахметова ДТЭК (22−23%) и государственный Энергоатом (50−55%). Свободный рынок, очевидно, может привести к дальнейшей монополизации рынка и росту цены на электроэнергию от 20% до нескольких раз. Но есть один нюанс. Повышение цены в первую очередь коснется промышленности.
Рост цены для населения правительство предлагает компенсировать субсидированием. Проще говоря, в случае роста цены предлагается часть дополнительного дохода, который получат игроки на рынке, изымать для общественных интересов и отдавать малоимущим слоям населения.
А вот для промышленности такой механизм не предусмотрен. Таким образом, от свободного рынка в первую очередь потеряют те сферы производства, где цена электроэнергии составляет большую долю в структуре себестоимости товара.
Одними из самых больших потребителей являются принадлежащие Игорю Коломойскому Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы, потребляющие примерно 5,2 млрд кВтч в час. Повышение цены на электроэнергию даже на 20% будет стоить заводам около 1,5 млрд грн в год.
Именно во столько оценивается голосование за законопроект про годичный перенос новой модели рынка электроэнергии на год. При этом от переноса очевидно несут убытки Ринат Ахметов и государственный Энергоатом. А с учетом того, что регулятор НКРЕКП и Антимонопольный комитет до сих пор находятся в руках государства, отложение энергорынка может стать отличной дубинкой для принуждения к миру компаний Рината Ахметова.
Как было бы правильно это делать?
Во-первых, вступление в силу энергорынка — это наши международные обязательства перед донорами.
Соответственно, простым переносом этот вопрос не решается. Нужен четкий план, как, кто и в какие сроки обязуется реализовать конкретные шаги для того, чтобы свободный рынок таки заработал.
Во-вторых, одновременно с вступлением энергорынка, необходимо перезапустить НКРЕКП с учетом конституционных полномочий президента, а также Антимонопольный комитет, который уже который год в упор не видит монополии.
В противном случае мы не только не разрушим монополии, но и получим организованные структуры Игоря Коломойского, которые, имея все необходимые для этого инструменты, рано или поздно договорятся с игроками на рынке. И в проигрыше снова окажутся потребители — как промышленные, так и бытовые.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, Ахметов , коммунальные услуги, Коломойский
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