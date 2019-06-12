Зеленский готовит наказание нардепам за «кнопкодавство»

Система голосования в Верховной Раде исчерпала себя еще в 2012 году и ее нужно заменить, считает Руслан Стефанчук.

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время внесет законопроект об уголовной ответственности за неперсональное голосование. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, такое заявление сделал представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук в интервью изданию РБК-Украина в среду, 12 июня.

«Пока могу гарантировать, что в ближайшее время президент внесет законопроект, которым будет предусмотрена уголовная ответственность за неперсональное голосование», — утверждает Руслан Стефанчук.

Нынешнюю систему голосования в парламенте Стефанчук назвал «несертифицированной» и добавил, что она исчерпала себя еще в 2012 году.