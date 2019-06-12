Зеленский и его команда внесут изменения в Конституцию Украины – Стефанчук

12.06.2019 19:01

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил во время интервью «РБК-Украина», что команда украинского лидера намерена внести изменения в Конституцию украинского государства. Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, Стефанчук заявил, что Основной закон будет изменен, или в определенной его части, или в целом. Также, по его словам, не исключается и вероятность вынесения такого вопроса на референдум.



В это же время Стефанчук добавил, что команда президента Украины намерена возобновить конституционную комиссию. Представитель Зеленского в Раде подчеркнул, что ранее все изменения в Конституции Украины касались только разделов о полномочиях парламента и украинского лидера. Руслан Стефанчук заявил: «Нам нужно начинать с раздела о правах и свободах граждан».



Согласно словам помощника Зеленского, в данном разделе есть целый ряд декларативных прав, механизмы реализации и защиты, которые не прописаны. Он утверждает, что данная ситуация требует немедленных изменений. Согласно словам Стефанчука, новая власть планирует оставить за страной только сервисные функции. Напоследок он добавил: «В нашем понимании это и есть либертарианство».