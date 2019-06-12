Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Зеленский и его команда внесут изменения в Конституцию Украины – Стефанчук

12.06.2019 19:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский и его команда внесут изменения в Конституцию Украины – Стефанчук

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил во время интервью «РБК-Украина», что команда украинского лидера намерена внести изменения в Конституцию украинского государства. Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, Стефанчук заявил, что Основной закон будет изменен, или в определенной его части, или в целом. Также, по его словам, не исключается и вероятность вынесения такого вопроса на референдум. 

В это же время Стефанчук добавил, что команда президента Украины намерена возобновить конституционную комиссию. Представитель Зеленского в Раде подчеркнул, что ранее все изменения в Конституции Украины касались только разделов о полномочиях парламента и украинского лидера. Руслан Стефанчук заявил: «Нам нужно начинать с раздела о правах и свободах граждан».

Согласно словам помощника Зеленского, в данном разделе есть целый ряд декларативных прав, механизмы реализации и защиты, которые не прописаны. Он утверждает, что данная ситуация требует немедленных изменений. Согласно словам Стефанчука, новая власть планирует оставить за страной только сервисные функции. Напоследок он добавил: «В нашем понимании это и есть либертарианство».



Теги: Донбасс, Конституция, изменение, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх