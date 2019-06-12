Зеленский провел встречу с главой ЕБРР

12.06.2019 18:44

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел встречу с делегацией Европейского банка реконструкции и развития во главе с президентом банка Сумой Чакрабарти. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В ходе встречи, Зеленский поблагодарил президента банка за то, что ЕБРР остается крупнейшим институциональным инвестором Украины:

«Спасибо вам, что вы здесь, и спасибо за то, что вы является крупнейшим инвестором в Украине. Хочу заверить, что мы будем наращивать наше сотрудничество».

По словам украинского лидера, стратегия ЕБРР полностью соответствует приоритетам государства, и выразил убеждение, что Украина и банк вместе могут работать эффективнее. Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина ценит сотрудничество с международными партнерами — ЕБРР, Мировым банком и МВФ.

Источник: https://donpress.com