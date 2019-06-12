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Зеленский совершит второй визит в Европу: стали известны подробности
Уже на следующей неделе состоится визит украинского президента Владимира Зеленского в Париж и Берлин. Как передает replyua.net со ссылкой на «РБК – Украина», об этом идет речь в сообщении пресс-службы Администрации президента. В том числе, отмечается, что 17 июня запланирован визит гаранта Конституции во Францию, а на следующий день в Германию.
«17 июня президент Украины Владимир Зеленский посетит Францию, где встретится с президентом Эммануэлем Макрона. А 18 числа он встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель», - рассказали в АП. Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский намерен посетить Париж и Берлин в текущем месяце, но точные сроки не назывались.
А уже сегодня о визите украинского президента в Берлин 18 июня проинформировали в канцелярии президента Германии.
Как известно, на прошлой неделе состоялся первый зарубежный визит Владимира Зеленского. Украинский президент посетил Брюссель, где встретился с руководством ЕС и НАТО.
Теги: Донбасс, визит, Европа, Зеленский
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