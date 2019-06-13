Дело Януковича: суд отложил рассмотрение апелляции

13.06.2019 18:00

Суд должен был рассматривать апелляции сегодня, но перенес заседание на 15 июля.

Киевский апелляционный суд в 10.10 утра начал заседание, где должен был рассмотреть апелляции на приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, которого приговорили к 13 годам лишения свободы. Но суд перенес слушание на 15 июля. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Українськi Новини.

По информации суда, им поступило шесть апелляционных жалоб. Защита экс-президента утверждает, что подавала пять.

Оболонский районный суд Киева 24 января признал Виктора Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны и заочно приговорил его к 13 годам тюремного заключения.

Прокуратура просила для Януковича лет лишения свободы и также обвиняла его в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем тяжкие последствия. Но по этому пункту суд оправдал бывшего главу государства.