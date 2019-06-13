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Главарь «ЛНР» Пасечник: пенсии и зарплаты будут значительно увеличены
«Власти» называемой «ЛНР» пообещали, что зарплаты «бюджетников», «госслужащих», а также «пенсии» будут значительно увеличены уже со следующего месяца. Об этом сегодня, 13 июня, сообщают СМИ в ОРЛО со ссылкой на «главу» Леонида Пасечника.
Первое повышение пройдет с 1 июля текущего года. Пасечник заявил, что зарплаты работников «бюджетной сферы» и «государственных служащих» увеличатся на 35%, а «пенсии» — на 25%. Также он сообщил, что повысятся «социальные пособия и страховые выплаты», а также вырастут зарплаты «ряда категорий сотрудников силовых структур».
Следующее повышение анонсировано на начало следующего года.
«С января 2020 года зарплаты бюджетников и госслужащих дополнительно увеличатся на 35%, таким образом, общее повышение от текущего уровня составит 70%. В этот же период произойдет повышение пенсий на 27%, то есть общее увеличение к текущему уровню составит 52%», — заявил главарь «ЛНР».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, зарплата, ЛНР, Пасечник
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