Каждый второй украинец останется без пенсии: кого коснется

13.06.2019 07:12

В Украине в 2019-м на пенсию в 60 лет могут выйти те, кто имеет от 26 лет стажа, в 63 года – от 16 до 26 лет стажа. Чтобы выйти на заслуженный отдых в 65 лет, нужно иметь 15 лет стажа, пишет Обозреватель.

Ежегодно указанные требования будут повышать на 12 месяцев до тех пор, пока на пенсию в 60 лет будут выходить только те, у кого не менее 35 лет стажа. Если ситуация не изменится, и украинцы не откажутся от теневого заработка, по подсчетам Министерства социальной политики, в 2028-м только около половины (45%) 60-летних смогут вовремя получить выплату. Остальным же придется работать дольше.

"Многое зависит от того, как украинцы отреагируют на новые правила. Правильная реакция – уже сейчас посчитать, сколько есть стажа и, если есть такая возможность, работать официально. В Швеции в среднем работают 41,2 года. У нас же сейчас по стажу, если не ошибаюсь, средний показатель – 32 года. Это, конечно, мало. Слишком мало", – отмечает финансовый консультант Антон Киров.Украинцам стоит заранее позаботиться о своем стаже. Даже несколько лет работы без официального оформления могут лишить права на пенсию в 60 лет.

Источник: https://from-ua.com