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Куда может переехать Администрация президента?
Недавно в Музей истории города Киева пришли представители архитектурного бюро, для того, чтоб сфотографировать здание. Об этом сообщила старший научный сотрудник музея Екатерина Липа.
Она считает, что администрация президента намерена переехать в Украинский дом, заняв один из этажей.
Это негативно скажется на экспонатах музея, которым может навредить перемещение. АП не подтвердили, но и не опровергли информацию касательно переезда.
Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что вариант переезда в Украинский дом рассматривается. Когда будет принято окончательное решение, то журналисты получат ответы на интересующие их вопросы.
«Сейчас просто происходит выяснение всего этого вопроса, как это можно сделать. Это очень большой блок вопросов. В ближайшие сроки мы собираемся собрать журналистов для того, чтобы рассказать, объяснить все наши решения, и сейчас происходит отбор. Мы видели, что появляются всякие слухи, мы не знаем, откуда они, поэтому мы не хотели бы комментировать до тех пор, как соберем официальную пресс-конференцию»,
– отметила Мендель.
Укрдом расположен неподалеку от правительственных зданий, в месте, с хорошей транспортной развязкой. Тем не менее, передвижение президентских кортежей может привести к пробкам в центре Киева.
Кроме того, следует уделить должное внимание вопросу безопасности президента, и переоборудованию Укрдома.
«В зависимости от того, что там планируется разместить. Потому что администрация большая. Переехать вся администрация в Украинский дом вряд ли сможет. Официальная резиденция для встреч иностранных делегаций есть в Мариинском парке. Президент не так часто принимает людей, он скорее сам часто посещает другие мероприятия, поэтому, я думаю, там проблем не будет»,
– подчеркнул директор Международного центра исследования проблем безопасности Александр Кореньков.
Еще одно место, куда может переехать АП – выставочный центр Парковый. Во время президентских выборов, штаб Зеленского находился именно там.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, Администрация президента, Зеленский
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