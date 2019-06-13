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На выборах в ВР российских наблюдателей не будет
Российская Федерация не будет направлять своих наблюдателей на внеочередные выборы в Верховную. Раду.
Как передает replyua.net со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь БДИПЧ ОБСЕ Катя Андруш. По ее словам, согласно действующей стандартной практикой и всеобъемлющей методологией БДИПЧ запрос о наблюдателях был разослан всем государствам-участникам, за исключением страны пребывания. И РФ не выдвинула каких-то долгосрочных наблюдателей.
«Просьбу о предоставлении краткосрочных наблюдателей для мониторинга хода голосования в день выборов еще не направляли, но ее разошлют в ближайшие дни», - отметила представительница Бюро.
Комментируя перспективу участия российских наблюдателей в мониторинге украинских выборов, с учетом запрета Украины регистрировать граждан РФ на прошлые президентские выборы, Анруш сказала, что «вопросы, касающиеся аккредитации наблюдателей, в том числе из Российской Федерации, надо направлять в органы, ответственные за этот процесс».
Теги: Донбасс, выборы, Верховная Рада
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