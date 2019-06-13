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Партия "Слуга народа" разваливается: от Зеленского ушел военный Юрий Гусев
Экс-заместитель министра обороны Юрий Гусев не станет принимать участие в парламентских выборах в списке партии "Слуга народа".
Об этом он рассказал изданию "Новое Время", передает "Диалог.UA". Ранее сообщалось, что ведущий с "1+1" Сергей Иванов не пойдет к Зеленскому в "Слугу народа".
Гусев подчеркнул, что принял самостоятельное решение не участвовать в парламентских выборах, пояснив, как после оглашения его фамилии на съезде партии он вновь столкнулся с информационной атакой в Сети, как в 2015 году, когда работал в Министерстве обороны.
Гусев уверяет, что прошел все стадии отбора, но отказался от дальнейшего участия, о чем сообщил лично президенту.
Также он подчеркнул, что останется в команде президента и будет работать с ней, но уже в другом качестве.
Ранее 25-летня киевская тусовщица и мажорка Ирина Панченко, занявшая 73-е место в списке президентской партии "Слуга народа", была исключена из политической силы.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, партия, Слуга народа, Зеленский
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