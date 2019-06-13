Партия "Слуга народа" разваливается: от Зеленского ушел военный Юрий Гусев

13.06.2019 13:02

Экс-заместитель министра обороны Юрий Гусев не станет принимать участие в парламентских выборах в списке партии "Слуга народа".

Об этом он рассказал изданию "Новое Время", передает "Диалог.UA". Ранее сообщалось, что ведущий с "1+1" Сергей Иванов не пойдет к Зеленскому в "Слугу народа".

Гусев подчеркнул, что принял самостоятельное решение не участвовать в парламентских выборах, пояснив, как после оглашения его фамилии на съезде партии он вновь столкнулся с информационной атакой в Сети, как в 2015 году, когда работал в Министерстве обороны.

Гусев уверяет, что прошел все стадии отбора, но отказался от дальнейшего участия, о чем сообщил лично президенту.

Также он подчеркнул, что останется в команде президента и будет работать с ней, но уже в другом качестве.

Ранее 25-летня киевская тусовщица и мажорка Ирина Панченко, занявшая 73-е место в списке президентской партии "Слуга народа", была исключена из политической силы.



Источник: www.dialog.ua