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Путин не исключает восстановление отношений с Украиной

13.06.2019 09:48
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Путин не исключает восстановление отношений с Украиной

Российский лидер Владимир Путин заявил, что отношения с Украиной будут восстановлены, невзирая на «состояние отношений с украинскими элитами». Об этом он заявил в интервью телеканалу «Мир».

По словам Путина, украинцы и россияне — это «братские народы». 

«Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, несмотря на то, как складываются наши отношения с элитами», — заявил президент РФ.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, Путин, отношения
 
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