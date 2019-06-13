Путин заговорил о дружбе с Украиной и Зеленским, украинцы в гневе

13.06.2019 12:45

Владимир Путин собрался «налаживать отношения» с Украиной

Соответствующий видеоролик с заявлением в своем личном микроблоге Twitter опубликовал российский пропагандист Дмитрий Смирнов.

В частности, президент страны-агрессора Владимир Путин выразил уверенность в том, что ему удастся восстановить отношения с Украиной.

«Неизбежно, мы восстановим отношения с Украиной. Не может быть такого между частями одного народа, как бы ни складывались отношения с прежними украинскими элитами, которые во главу угла ставили личную выгоду», — заявил Владимир Путин.

При этом, президент страны-агрессора в этом контексте упомянул нового президента Украины Владимира Зеленского. Владимир Путин уверен, что «с командой нового президента Владимира Зеленского все сложиться по-другому.

«Новое-то руководство, надеюсь, лишено таких ограничений», — резюмировал в скандальном обращении Путин.

Пользователи гневно отреагировали на публикацию пропагандиста и отметили, что мир с Россией возможен лишь после того, как россияне сами повесят Владимира Путина.

«Гнуснейшее создание», «Бабушкины сказки», «Сказочный», «Восстановим, но после того, как плешивого карлика повесят сами русские и попросят извинений за всё», «Ага, восстановим… сразу после возвращения Украине Донбасса, Крыма и Кубани!», — пишут они в комментариях.

Источник: https://politeka.net