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Путин заговорил о дружбе с Украиной и Зеленским, украинцы в гневе
Владимир Путин собрался «налаживать отношения» с Украиной
Соответствующий видеоролик с заявлением в своем личном микроблоге Twitter опубликовал российский пропагандист Дмитрий Смирнов.
В частности, президент страны-агрессора Владимир Путин выразил уверенность в том, что ему удастся восстановить отношения с Украиной.
«Неизбежно, мы восстановим отношения с Украиной. Не может быть такого между частями одного народа, как бы ни складывались отношения с прежними украинскими элитами, которые во главу угла ставили личную выгоду», — заявил Владимир Путин.
При этом, президент страны-агрессора в этом контексте упомянул нового президента Украины Владимира Зеленского. Владимир Путин уверен, что «с командой нового президента Владимира Зеленского все сложиться по-другому.
«Новое-то руководство, надеюсь, лишено таких ограничений», — резюмировал в скандальном обращении Путин.
Пользователи гневно отреагировали на публикацию пропагандиста и отметили, что мир с Россией возможен лишь после того, как россияне сами повесят Владимира Путина.
«Гнуснейшее создание», «Бабушкины сказки», «Сказочный», «Восстановим, но после того, как плешивого карлика повесят сами русские и попросят извинений за всё», «Ага, восстановим… сразу после возвращения Украине Донбасса, Крыма и Кубани!», — пишут они в комментариях.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, Путин, дружба, Зеленский
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