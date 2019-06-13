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Россия предложила Украине мировое соглашение с «Газпромом»

13.06.2019 19:30
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Россия предложила Украине урегулировать мировым соглашением арбитражные разбирательства с «Газпромом».

Об этом по итогам переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Так, российский министр отметил:

«С российской стороны, со стороны „Газпрома“ предложено украинским партнерам рассмотреть возможность подписания мирового соглашения».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Газпром
 
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