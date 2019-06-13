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Россия предложила Украине мировое соглашение с «Газпромом»
13.06.2019 19:30
Россия предложила Украине урегулировать мировым соглашением арбитражные разбирательства с «Газпромом».
Об этом по итогам переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Так, российский министр отметил:
«С российской стороны, со стороны „Газпрома“ предложено украинским партнерам рассмотреть возможность подписания мирового соглашения».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Газпром
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