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Смешко не теряет надежду на прохождение в обновлённую ВРУ
Специалисты утверждают, что парламентский рейтинг партии «Сила и Честь» желает быть лучшим. Так пишет replyua.net, ссылаясь на Ukraine Elections.
С такой информацией выступили представители Социологической группы «Рейтинг». Специалисты посредством личного интервью провели сбор информации, который имел место в период с 6 по 9 июня текущего года. Рассказать о своём отношении политическим силам, желающим принять участи в предстоящих парламентских выборах, согласились 2 тысячи респондентов. В процессе исследования общественного мнения социологам удалось установить, что на данный момент партии «Сила и Честь» симпатизируют 3,7% электората. Данная тенденция позволяет фракции во главе с Игорем Смешко занимать шестое место в парламентском рейтинге. Но всё же вышеуказанный результат пока не обеспечивает партии «Сила и Честь» прохождение в парламент ввиду отсутствия перспектив преодолеть пятипроцентный барьер.
Однако ситуация имеет тенденцию меняться. Ведь ещё неделю тому назад фракция во главе с Игорем Смешко импонировала 3,6% украинцев. Хоть и незначительное, но всё же движение вперёд может привести «Силу и Честь» к достижению поставленной цели.
Теги: Донбасс, выборы, ВРУ
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