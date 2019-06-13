Спасти Украину: Зеленский встретился с Тимошенко и Ющенко

13.06.2019 14:20

Украинский политик и лидер партии Батькивщины Юлия Тимошенко провела рабочую встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook, передает Главред.

По словам Тимошенко, встреча состоялась в среду, 12 июня, в здании Администрации президента на улице Банковая.

"Говорили о текущей ситуации в стране, о досрочных парламентских выборах и о том, как воплотить в жизнь изменения, которых от новой власти ожидают люди", − написала она.

Позднее на странице АП в том же Twitter появилось сообщение о том, что встреча Владимира Зеленского с Юлией Тимошенко прошла по просьбе лидера "Батькивщины".

"На ней обсуждались вопросы текущей деятельности Верховной Рады в период до досрочных парламентских выборов", − говорится в тексте.

Кроме того, сотрудники АП сообщили, что 12 июня Зеленский провел встречу с бывшим президентом Виктором Ющенко.

"Действующий и бывший президенты обсудили социально-политическую ситуацию в контексте внеочередных парламентских выборов и подчеркнули необходимость сохранения гражданского мира, спокойствия и единства", − заявили они.

Источник: https://from-ua.com