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Спасти Украину: Зеленский встретился с Тимошенко и Ющенко
Украинский политик и лидер партии Батькивщины Юлия Тимошенко провела рабочую встречу с президентом Владимиром Зеленским.
Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook, передает Главред.
По словам Тимошенко, встреча состоялась в среду, 12 июня, в здании Администрации президента на улице Банковая.
"Говорили о текущей ситуации в стране, о досрочных парламентских выборах и о том, как воплотить в жизнь изменения, которых от новой власти ожидают люди", − написала она.
Позднее на странице АП в том же Twitter появилось сообщение о том, что встреча Владимира Зеленского с Юлией Тимошенко прошла по просьбе лидера "Батькивщины".
"На ней обсуждались вопросы текущей деятельности Верховной Рады в период до досрочных парламентских выборов", − говорится в тексте.
Кроме того, сотрудники АП сообщили, что 12 июня Зеленский провел встречу с бывшим президентом Виктором Ющенко.
"Действующий и бывший президенты обсудили социально-политическую ситуацию в контексте внеочередных парламентских выборов и подчеркнули необходимость сохранения гражданского мира, спокойствия и единства", − заявили они.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, встреча, Тимошенко, Ющенко, Зеленский
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