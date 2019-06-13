Стало известно, как попасть в партию «Слуга народа»: всего пять шагов

13.06.2019 21:20

Депутатом от партии «Слуга народа» может стать каждый, для этого достаточно пройти собеседование и продемонстрировать политические наработки

Об этом в видео-интервью Politeka заявила руководитель Центра политического диалога, кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» Ирина Верещук.

По ее словам, путь будущего депутата от партии Владимира Зеленскогоначинается с простого — с резюме. Кроме этого, нужны автобиография, три предложения для законопроектов и видеопрезентация. Далее стандартно — собеседование, проверка юристами и демонстрация политических убеждений.

«Я до последнего дня не знала, какое у меня будет место и будет ли оно. Я понимала, что коммуникация, которая проходила в течение тех дней дает надежды на то, что мой вопрос будет рассмотрен. Но никаких преференций у меня не было», — вспоминает Верещук.

Более того, кандидат никогда не была ни в партии «Слуга народа», ни в каких-либо других партиях. Верещук также отметила интересную деталь — в своей ситуации она может полагаться только на место в списке, так как считает — женщины по мажоритарной системе почти не проходимы. А тем более — без связей и денег.

Напомним, ранее сообщалось, что новый закон от команды президента Владимира Зеленского может раз и навсегда положить конец депутатскому произволу в Верховной Раде. Инициативу предложила блогер Елизавета Богуцкая.

На своей странице в Facebook она прокомментировала низкую явку парламентариев на заседание. Она пишет, что заметила в ленте новостей публикацию народного депутата Владимира Парасюка, который показал своих коллег в сессионном зале Верховной Рады.

Как отметил политик, на табло указано 350 человек, но в действительности на своих местах сидит около 30 парламентариев. Между тем, они регулярно проваливают голосования за важные законопроекты, ссылаясь на нехватку голосов:

«Честно говоря, я насчитала максимум 10. Рада «работает». Работает! Принимает законы. Вернее, не принимает. Говорит, что не хватает голосов. Неужели?», — возмутилась Елизавета Богуцкая.

Источник: https://politeka.net