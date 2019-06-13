Тимошенко не готова попрощаться с мечтами о должности премьера – советует Зеленскому не признавать решение КС

13.06.2019 07:48

Как передает replyua.net, у лидера партии ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко полный кризис жанра. Она решила стать надежный советчиком для президента Владимиру Зеленскому, дав дельный совет – не отменять свой указ о роспуске парламента, даже если Конституционный Суд признает его неконституционным и выборы будут перенесены на октябрь.



Тимошенко допустила, что суд все-таки отменит указ президента Зеленского и запретит проводить выборы 21 июля. Тимошенко считает, что Зеленский должен идти до конца, ведь за ним стоит народ о потребовать, чтобы выборы все равно состоялись в июле.



Комментируя информацию, политолог Олеся Яхно-Белковская отметила, что дикое жажда власти доминирует над всем остальным, даже здравым смыслом. Тимошенко, оказывается, уже знает, какое будущее решение вынесет Конституционный Суд и только ей известно, что можно считать законным, а что – незаконным. Не зря в «Батькивщине» последние недели активно раскручивали тему о том, что только Тимошенко может быть эффективным премьером при президенте Зеленском и вообще коалиция «Слуги Народа» и «Батькивщины» будет работать очень эффективно. Из всего следует, что таки пытаются некоторые политики довести ситуацию до кризиса. Читайте также – открылись новые подробности про и.о. главы СБУ.