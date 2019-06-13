- Зеленский ошарашил заявлением о своей отставке: «Искренне благодарен за…»09:01
- В России сделали заявление по поводу обмена пленными «всех на всех»08:45
- Крым восстал против Кремля, тысячи вышли на улицы и требуют Россию убираться08:15
- В США заговорили о поставках в Украину смертоносных ракет «земля-воздух»08:03
- Тимошенко не готова попрощаться с мечтами о должности премьера – советует Зеленскому не признавать решение КС07:48
- Безвиз с ЕС: Эксперт рассказала, как гражданам Украины избежать отказа в праве въезда07:26
- Каждый второй украинец останется без пенсии: кого коснется07:12
- В Луганской области КПВВ «Золотое» продолжает работать только с украинской стороны22:05
- Зеленский готовит наказание нардепам за «кнопкодавство»21:32
- ВСУ подошли вплотную к Донецку, заняты ключевые позиции21:15
Троица: что можно святить в церкви
Праздник Троицы издавна связан с проводами весны и встречей лета. За два дня до Троицы, на седьмой четверг после Пасхи праздновали Семик, поэтому вся неделя перед Троицей называлась семицкой или троицкой.
Символом троицкой недели стала молодая березка. Именно это молодое, но очень сильное деревце поделится своей энергией и здоровьем с людьми, землей, поможет созреть богатому урожаю.
А вот ветки вербы и осины нельзя святить в церкви в этот день, украшать ими дом нельзя.
Что святят в церкви
По народной традиции принято святить в храме травы и букеты полевых цветов, а потом положить их в доме возле икон. Считалось, что Троицкие освященные травы берегут дом от пожара, не дают завестись в доме нечисти. Собранные на Троицу травы сушили и использовали при лечении болезней: считалось, что сила лекарственных растений в эти дни усиливается. Какие же травы входят в букет для освящения на Троицу?
Чабрец (или тимьян ползучий)
Чабрец сушили и клали в подушки – для крепкого сна. Женщины зашивали сушеный чабрец с ладанку и давали мужу: считалось, что он успокаивает буйных нравом.
В народной медицине чабрец применяют как отхаркивающее, потогонное, успокаивающее, обеззараживающее и болеутоляющее средство. Отвар из чабреца может помочь в борьбе с алкоголизмом, уменьшить боли желудка, кишечника и боли в суставах.
Полынь (чернобыльник)
По преданиям "трава окаянная" отпугивает нечисть от дома, не дает заводиться мышам и тараканам, оберегает от сглаза. Полынные настои успокаивают нервы, хорошо влияют на деятельность желудочно-кишечного тракта, регулируют менструальный цикл.
Аир ("ангельская трава")
Считалось, что троицкий аир имеет лечебную силу: он обеззараживает помещения, дарует положительную энергетику, лечит простудные заболевания. Настойкой аира лечили зубную боль и воспаления десен, а добавив в него сушеные ноготки и корень лопуха, споласкивали волосы - для их укрепления и роста.
Любисток
В старину не было двора, где бы не рос любисток. В отваре любистка купали младенцев, в венки невест обязательно вплетали веточку.
Любисток зашивали с изнаночной стороны в подол подвенечного платья (чтобы супруг страстно любил свою вторую половинку); носили как оберег от любого вида колдовства и порчи.
Это растение традиционно считалось оберегом любви, женской травой. Отвары и чаи из любистка - прекрасное мочегонное, сердечное, отхаркивающее, очищающее и болеутоляющее средство. Свежими листьями можно снять головную боль, приложив чуть потертый лист ко лбу.
Мята
В старину хозяйки добавляли мяту в салаты: считалось, что мятный аромат поднимает настроение и способствует оживленной застольной беседе. Мятный чай благоприятно действует при нервных и сердечных болезнях, возвращает тонус организму при упадке сил, утоляет зубную боль и освежает ротовую полость (даже устраняет запах алкоголя).
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, праздник, церковь, Троица
- Пасха. Встречаем праздник праздников
- В Москве лихо праздновали, а в "ДНР" запретили отметить "День русского единства" (ВИДЕО)
- Патриарх Кирилл считает Украину, Россию и Беларусь единым духовным Отечеством
- В Киеве прошла репетиция парада ко Дню Победы. Приехали военные из России и Беларуси
- Духовные скрепы: РПЦ начинает реализовывать проект по производству вина
- Какое Отечество российская армия защищала после Второй мировой? - не все в РФ признают этот праздник
- В Луганской области КПВВ «Золотое» продолжает работать только с украинской стороны22:05
- ВСУ подошли вплотную к Донецку, заняты ключевые позиции21:15
- «Пушилин, беги уже сегодня!»: бойцам ВСУ осталось всего сто метров до Донецка – пресс-офицер20:45
- Журналист: ВСУ серьезно продвинулись к оккупированному Донецку16:31
- Под Дебальцево заметили новейшую военную технику из России16:00
- Бригада ВСУ мощным броском продвинулась к Донецку в районе Марьинки и заняла новые позиции 14:46
- Киев сделал большое предложение Москве по пленным: "Это добрая воля Зеленского"10:40
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган 10:20
- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»08:00
- Гиркин пригрозил повесить за правду друга главаря «ДНР» Дениса Пушилина22:30
- Зеленский ошарашил заявлением о своей отставке: «Искренне благодарен за…»09:01
- В России сделали заявление по поводу обмена пленными «всех на всех»08:45
- В Харьковском метро появился 4G интернет от Киевстар08:30
- Крым восстал против Кремля, тысячи вышли на улицы и требуют Россию убираться08:15
- В США заговорили о поставках в Украину смертоносных ракет «земля-воздух»08:03
- Тимошенко не готова попрощаться с мечтами о должности премьера – советует Зеленскому не признавать решение КС07:48
- Безвиз с ЕС: Эксперт рассказала, как гражданам Украины избежать отказа в праве въезда07:26
- Каждый второй украинец останется без пенсии: кого коснется07:12
- Врачи объяснили, почему важно спать в одно и то же время22:49
- В Луганской области КПВВ «Золотое» продолжает работать только с украинской стороны22:05
- Врачи объяснили, почему важно спать в одно и то же время22:49
- В Украине запретили еще один антисептик17:15
- Медики рассказали, когда и сколько можно есть клубники16:48
- Как справиться с плохим самочувствием в жару15:00
- Год после запуска реформы образования11:48
- Квадрокоптеры будут спасать сердечников11:30
- От бюрократии – к человеку. Стали ли украинские реанимации открытыми?11:00
- Семнадцать любопытных трюков о том, как перехитрить наш организм10:02
- Как правильно хранить клубнику09:00
- Врачи рассказали, как пережить экстремальную жару08:15
- Секреты Viber, о которых многие даже не слышали
- Тысячам водителей "диагноз" грозит запретом на вождение: что происходит
- Крым восстал против Кремля, тысячи вышли на улицы и требуют Россию убираться
- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»
- В деле об убийстве малыша под Киевом всплыл скандальный нюанс
- СНБО срочное собрался на совещание: «большая угроза стране»
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган
- Лавров сорвался, выставив ультиматум о соблюдении перемирия на Донбассе Кремлем и "Л/ДНР"
- Зеленский экстренно обратился к украинцам, все изменится уже завтра: «впервые в истории»
- «Еленовка — обстановка накаляется»: на пункте пропуска «ДНР» остались ночующие, люди возмущены