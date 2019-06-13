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В Госкино запретили популярный российский сериал
13.06.2019 13:30
Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило показ на территории страны второго сезона «Сватов», передает издание «Детектор медиа».
Оказывается, 2 сезону сериалу «Сваты», снятого компанией президента Владимира Зеленского «Квартал 95», отказано в предоставлении прокатного удостоверения.
Группа «1+1 media» уже прокомментировала данное решение и назвала его «необоснованным, нелогичным и политически мотивированным».
В планах группы обращение в суд.
Стоит отметить, что компания «1+1» через суд уже оспаривает решение о запрете сериала и внесение в «черный список» Госкино российского актера из данного сериала Федора Добронравова.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Сваты, запрет, сериал
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