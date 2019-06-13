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Введены новые правила получения скидки на оплату ЖКУ
Жильцы многоквартирных домов вправе платить только за фактически оказанные им услуги. Также они имеют право уменьшить счета в случае предоставления некачественной услуги или ее непредоставления.
Это урегулировано «Порядком осуществления перерасчета стоимости услуги по управлению многоквартирным домом за период ее непредоставления, предоставления несоответствующего качества», утвержденным постановлением Кабинета министров № 482.
Перерасчет осуществляется в случаях:
-предоставления услуги с нарушением требований относительно ее качества, предусмотренных договором о предоставлении услуги по управлению многоквартирным домом, а также стандартами, нормативами, нормами, порядками и правилами;
-предоставления услуги с нарушением периодичности ее предоставления;
-непредоставления управляющим услуги или ее отдельных составляющих.
Для перерасчета потребитель должен подать управляющему акт-претензию определенной формы.
Сумма перерасчета засчитывается в оплату будущих платежей, кроме случая прекращения действия договора о предоставлении услуги по управлению многоквартирным домом.
Перерасчет по акту-претензии, поступившему от потребителя, осуществляется управляющим для всех жильцов дома, которым была оказана услуга несоответствующего качества.
Информация об осуществлении перерасчета указывается управляющим в счете на оплату услуги с указанием при этом данных о периоде, в течение которого оказывалась услуга несоответствующего качества, суммы и периода перерасчета. Также информационное сообщение размещается на сайте управляющего.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, правила, услуги, скидка, ЖКУ
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