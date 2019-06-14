Медведчук рассказал, откуда Украина берет «европейский газ»: Это российский газ, который мы покупаем по формуле «Дюссельдорф+»

14.06.2019 12:32

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире программы «Пульс» на телеканале «112 Украина» рассказал, откуда Украина берет «европейский газ»: «Это российский газ, который мы покупаем по формуле «Дюссельдорф+» . Об этом пишет Политека.

«Первое условие, которое вы..ставляет Россия. Но, начну с того, что вы правильно сказали, мы снова ездили и говорили о снижении. Снова… Россия выставляет обычные условия: платить за газ, но на 25% ниже той цены, по которой НАК «Нефтегаз», который сейчас рассказывает сказки и блефует, продолжает по стоимости. Потому что когда они говорят: «Вот мы сейчас покупаем, там в апреле покупали по 223. А в январе, кстати, по 317, а в прошлом году — в среднем по 300». Это таможенная стоимость нашего газа, который мы покупаем. А в России говорят: «И отлично, берем эту цену и уменьшаем на 25%». Так что ж здесь плохого, и какие условия еще надо для того, чтобы снизить цену на газ для наших граждан и снизить стоимость жилищно-коммунальных тарифов. Что еще надо? Ничего», — сказал он.

«Поехали, поговорили, 7 июня мы снова встречались вместе с Бойко, с Алексеем Миллером, который подтвердил о том, что мы готовы вести переговоры, мы готовы к прямым поставкам газа. А где, кстати, газ сегодня берет Украина? В Европе? Так это же придумал Порошенко с Гройсманом и Коболевым с компанией. Это они придумали. Газ заходит из России, поступает в Украину, и здесь он идет как гражданам, как называется «газ на конфорки», так и юридическим лицам. Российский газ, не доходя до границы с Европой. А с Европой оформляют документы, подписывают бумажки о том, что мы покупаем этот газ у европейских операторов. А по какой цене? А по цене «плюс». Транспортировка от границы уже западной Украины до Дюссельдорфа. И формула называется «Дюссельдорф+». И это 1500 км. И это от 42 до 70 долларов за тысячу кубов. И кто платит? Мы платим. Вы платите, вы платите. А чего платим? А кому мы платим? За транспортировку? Так ее же нет, транспортировки. Значит, кто-то кладет в карман. Кто? Бизнес-структуры Порошенко и власти, и Гройсмана. Они вместе с компанией, с Коболевым изымали эти деньги, искусственно начисленные, потому что газа в Дюссельдорфе не было и в Европе не было, он зашел и здесь использовался. Значит, это не просто обман – это преступный обман», — добавил он.

«Мы хотим людям уменьшить стоимость газа на 25%. Нашим людям. А эти люди, под управлением уже Зеленского, обратите внимание, не Порошенко, а Зеленского, выполняют команду под козырек и в прокуратуре, и в СБУ, и делают. Я считаю, что они этим сделали, оказали медвежью услугу Зеленскому. Это я так считаю. Но ведь это аппарат подавления, аппарат политических репрессий, аппарат возбуждения уголовного дела. В отношении меня возбудили уголовное дело за измену, когда я предложил автономный статус Донбасса в составе Украины. Второе дело против меня и Бойко за поездку в Москву, когда мы договаривались за стоимость газа. Третье – сейчас. Скажите, когда этот бардак, когда этот политический уголовно-репрессивный произвол закончится?» — сказал Медведчук.