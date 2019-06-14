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Минобороны приняло на вооружение модернизированные беспилотники Spectator-М1. ВИДЕО
Минобороны Украины приняло на вооружение беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1.
Об этом сообщается на сайте «Укроборонпрома», передает donpress.com.
На предприятии отметили:
«Модернизированный и усовершенствованный беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1, созданный ОАО „Меридиан“ им. С. П. Королева», входящим в состав «Укроборонпрома», принят на вооружение Вооруженных Сил Украины. Соответствующий приказ, по результатам успешных государственных испытаний, подписал министр обороны Степан Полторак».
Spectator-М1 предназначен для ведения воздушной разведки, как в дневное, так и ночное время. Во время модернизации комплекс получил новый тепловизор, более совершенную станцию управления, а также уменьшенный вес, что позволяет ему находиться в воздухе больше времени.
Комплекс способен передавать видеоинформацию в цифровом кодированном виде.
На данный момент специалисты готовят Spectator-М1 к серийному производству.
Теги: Украина, Донбасс, производство, разведка, беспилотник, ВСУ, Минобороны, Укроборонпром, Полторак
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