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Мир между Россией и Украиной: в МИД РФ рассказали, что первым делом должен сделать Киев

14.06.2019 07:30
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Мир между Россией и Украиной: в МИД РФ рассказали, что первым делом должен сделать Киев

​В России начали циркулировать разговоры о возможном перемирии между Украиной и РФ.

Замглавы главы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что между с Москвой и Киевом могут быть восстановлены нормальные отношения, передает dialog.ua.

Российский дипломат утверждает, что видит "форточку возможностей" для перемирия. Для этого Украина должна направить России конструктивные сигналы, вместо обвинений в адрес Москвы.

По его словам именно об этом заявляет Путин. Он отметил, что для этого есть "реальная возможность, но нужно работать".



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, МИД, перемирие
 
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