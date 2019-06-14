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Предложение России о заключении мирного соглашения: Украина опубликовала официальный ответ Москве
Российские власти не предлагали украинской стороне никаких "мировых соглашений", а только продолжают настаивать на отмене обязательств по решениям международных судов, пишет Диалог.
Об этом на своей странице в социальной сети сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко, комментируя громкое заявление российского министра энергетики, прозвучавшее накануне. Представитель "Нафтогаза" подчеркнул, что согласно арбитражным решениям российский монополист должен Украине уже больше 2,8 миллиарда долларов. Более того, он добавил, что новый арбитражный спор начал не "Нафтогаз", а российский "Газпром". В своем сообщении Витренко дал понять, что Украина готова разговаривать с россиянами с сильными позициями и сдавать собственные интересы не намерена.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, соглашение
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