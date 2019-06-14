Последние новости раздела
- В "Слуге народа" раскол мнений: Разумков категорично высказался о федерализации Украины11:52
- Избрание Зеленского президентом приближает мир на Донбассе — советник Трампа 11:28
- Синоптики рассказали, что случится, если сегодня пойдет дождь11:08
- Мир между Россией и Украиной: в МИД РФ рассказали, что первым делом должен сделать Киев07:30
- Россия предложила Украине возобновить поставки газа по сниженной цене22:10
- Зеленский после выходных покинет Украину – подробности21:43
- Стало известно, как попасть в партию «Слуга народа»: всего пять шагов21:20
- Куда может переехать Администрация президента?21:03
- "Опасный сценарий!" Портников посоветовал Зеленскому новый "Майдан"20:48
- Песков сделал заявление о переговорах Трампа и Путина20:15
Синоптики рассказали, что случится, если сегодня пойдет дождь
14.06.2019 11:08
Согласно данным синоптиков, 14 июня в Украине без осадков, местами температура до +31°, пишет from-ua.
На востоке без осадков, температура до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +31°.
На западе Украины практически без осадков. Температура до +31°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +31°. В центре без осадков, температура до +31°.
Согласно народному прогнозу, 14 июня - Устина и Харитона. Если пойдет дождь, то до конца месяца, а когда солнечно, то на хороший налив колосьев
Теги: Донбасс, дождь, приметы, прогноз погоды
Читайте также:
- Синоптики снова прогнозируют дожди и похолодание
- Спокойная зимняя погода в Украине: синоптики предсказывают регионам страны до 9 градусов мороза, а также снег с дождем
- Жители Донбасса боятся смотреть в зеркало ночью
- Дожди и прохлада: Весна готовит неприятный погодный сюрприз
- Синоптики обещают Донецку "мокрый" день
- В Мариуполе появилась угроза подтопления
- Избрание Зеленского президентом приближает мир на Донбассе — советник Трампа 11:28
- «Уже завтра»: ресурс ОРДО анонсировал выдачу первых паспортов РФ жителям «ДНР»10:32
- «Уже 3 года такого не было»: жителей Донецка разбудили мощные обстрелы10:27
- В Кировске появились гадалки-мошенницы10:09
- Никита довоевался: опубликовано фото ликвидированного на Донбассе 23-летнего боевика09:50
- Ситуация на пунктах пропуска Донбасса: на «Гнутово» мало машин09:28
- Ряды боевиков "ЛНР" поредели: офицер ВСУ показал кадры с уничтоженными предателями Украины09:11
- В Донецке женщина выпала из окна 3 этажа08:52
- «Остается единственный выход»: в Генштабе назвали реальный способ освобождения Донбасса08:29
- Боевики оживились под Горловкой и Мариуполем: гонят минометы и ПТРК, а диверсанты лезут в тыл ВСУ08:10
- В "Слуге народа" раскол мнений: Разумков категорично высказался о федерализации Украины11:52
- Избрание Зеленского президентом приближает мир на Донбассе — советник Трампа 11:28
- Синоптики рассказали, что случится, если сегодня пойдет дождь11:08
- Анонс и прогноз финала ЧМ U-20 Украина — Южная Корея10:50
- «Уже завтра»: ресурс ОРДО анонсировал выдачу первых паспортов РФ жителям «ДНР»10:32
- «Уже 3 года такого не было»: жителей Донецка разбудили мощные обстрелы10:27
- В Кировске появились гадалки-мошенницы10:09
- Volvo начинает серийное производство электробусов10:00
- Никита довоевался: опубликовано фото ликвидированного на Донбассе 23-летнего боевика09:50
- Ситуация на пунктах пропуска Донбасса: на «Гнутово» мало машин09:28
- Синоптики рассказали, что случится, если сегодня пойдет дождь11:08
- Врачи рассказали об опасности употребления помидоров в жару22:48
- Врачи рассказали, как защититься от укусов комаров18:49
- Эти советы помогут избежать летних проблем с желудком15:00
- Медики рассказали, как выбирать продукты в жару12:15
- Врачи назвали лучшие афродизиаки для мужчин09:32
- Троица: что можно святить в церкви09:15
- Врачи объяснили, почему важно спать в одно и то же время22:49
- В Украине запретили еще один антисептик17:15
- Медики рассказали, когда и сколько можно есть клубники16:48
- Крым восстал против Кремля, тысячи вышли на улицы и требуют Россию убираться
- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»
- Тысячам водителей "диагноз" грозит запретом на вождение: что происходит
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган
- Выдача паспортов на Донбассе отменяется: Россию ждет очередная партия санкций
- В деле об убийстве малыша под Киевом всплыл скандальный нюанс
- Лавров сорвался, выставив ультиматум о соблюдении перемирия на Донбассе Кремлем и "Л/ДНР"
- Мир между Россией и Украиной: в МИД РФ рассказали, что первым делом должен сделать Киев
- Гиркин пригрозил повесить за правду друга главаря «ДНР» Дениса Пушилина
- ВСУ подошли вплотную к Донецку, заняты ключевые позиции