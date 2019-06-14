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Стало известно, какие опасности будут подстерегать украинцев 14-17 июня
14.06.2019 14:09
В ближайшие выходные по всей территории Украины будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По прогнозам Укргидрометцентра, 14-17 июня по всей территории Украины будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. По городу Киеву 14-15 июня высокая (4 класса) пожарная опасность. 16-17 июня чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
По Киевской области 14 июня по области высокая (4 класса), в северных и восточных районах чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Теги: Украина, Донбасс, пожар, опасность
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